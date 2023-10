Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat la RFI ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii va aduce aproximativ 1,7 miliarde de euro, o suma foarte importanta si ca nu va fi niciun fel de povara. Guvernul nu ia masuri pe care le doreste FMI, pentru ca nu are […]

- Ministrul Finantelor Marcel Bolos a precizat, despre amendamentul acceptat la legea privind masurile fiscal-bugetare pe care Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament, si anume impozitul aplicat bancilor pe cifra de afaceri de 2% pentru o perioada de 2 ani (2024-2025) si apoi o revenire la 1%, din…

- Premierul Ciolacu spune ca nu mai este vremea facilitaților fiscale, din moment ce evaziunea ajunge la 150 de miliarde de lei pe an. Forma finala a masurilor fiscal-bugetare pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea a fost elaborata, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat,…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind masurile fiscale (bugetare), pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament. Acesta prevede impozit... The post Guvernul a publicat masurile fiscale. Cum vor fi taxate IMM-urile. Cine platește impozit de 1 % din cifra de…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale , pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, a fost facut public marti dimineata de Ministerul Finantelor. Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament. Acesta prevede impozit de 1% pe cifra de afaceri a IMM-urilor pana la venituri de pana la 60.000 euro pe an și de 3% daca veniturile depașesc aceasta…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit, eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii, reducerea numarului total…

- Guvernul va face doua rectificari bugetare in acest an, una in septembrie și alta in noiembrie, cand se vede exact ce s-a cheltuit la fiecare minister, au declarat joi surse guvernamentale. Masura prin care multinaționalele cu cifra de afaceri mai mare de 50 milioane de euro sa plateasca 16% impozit…