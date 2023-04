Stiri pe aceeasi tema

- ”De la inceputul anului si pana in prezent, valorile de trafic inregistrate in punctele de control de trecere a frontierei aeroportuare au fost de peste 4,1 milioane treceri persoane, aproximativ 2 milioane pe sensul de intrare si 2,1 milioane pe sensul de iesire. In comparatie cu aceeasi perioada a…

- Doua cutremure au avut loc in cursul noptii in zona Oltenia Gorj. Potrivit INFP, in ziua de 05 Martie 2023, la ora 03:43:42 ora locala a Romaniei , s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 16km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 108km…

- Simplify, ecosistemul de business care se concentreaza pe procesele logistice ale magazinelor online, dezvoltat de KLG Europe, va include noi servicii printre care și unul dedicat zonei de dropshipping, in urma investițiilor din 2023. Carmen Vasilescu, Director Logistica KLG Europe, a vorbit…

- In ziua de 20.02.2023, 13:23:54 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.2, la adancimea de 15 km.Cutremurul s-a produs la 104km NV de Craiova, 107km SV de Sibiu, 139km V de Pitesti, 165km SE de Timisoara, 184km SE de Arad, 184km S de Cluj-Napoca, 201km V de…

- In ziua de 16 Februarie 2023 la ora 03:07:06 (ora locala a Romaniei) s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 11km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 106km NV de Craiova, 111km SV de Sibiu, 143km V de Pitesti, 161km SE de Timisoara, 181km…

- „Avem undeva la 1500 de spatii proprietatea companiei. Aici vorbim de spatii in mediul urban, cladiri istorice, cum este cladirea Postei din Timisoara, sau din Oradea, dar vorbim si de mici locatii de 10-20 de metri patrati in tot ce inseamna mediul rural din Romania, multe din ele abandonate de companie…

- Veniturile din vanzari au fost mai mari cu 136% fata de 2021, in suma de 61,34 miliarde lei, de la 26,01 miliarde lei in 2021. Numarul de angajati al grupului OMV Petrom a scazut cu 3%, la 7.742 salariati. In 2022, impozitele directe si contributiile specifice industriei au crescut de aproape 4 ori…

- In anul 2021, sute de romani in principal din Arad și Timișoara au devenit proprietari in Ungaria. Casele cu teren de sute, chiar mii de metri patrați sunt la un preț de chilipir. Incep de la 2.500 de euro și pot ajunge la 60.000 de euro, dar in acest ultim caz vorbim despre locuințe de lux. In principal,…