Acest raport, Ințelegerea diasporei romanești, face parte dintr-o inițiativa de cercetare pioniera realizata de The Diaspora Initiative și Romanian Women in UK. Acest raport este primul de acest fel: cartografierea diasporei romanești in Marea Britanie, in special modul in care asociațiile de diaspora contribuie, interacționeaza și uneori provoaca atat instituțiile gazda, cat și cele din țara de origine, masurand totodata impactul inițiativelor diasporei in general. Aceasta analiza iși propune sa imbunatațeasca ințelegerea publicului cu privire la problemele cu care se confrunta diaspora romaneasca,…