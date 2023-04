Guvernul federal al Austriei „și-a tras practic doua gloanțe in ambii genunchi”, unul dintre acestea fiind reprezentat de blocarea primirii Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen, zona de libera circulație din Uniunea Europeana, scrie cotidianul vienez Die Presse , preluat de Deutsche Welle . Ziarul austriac noteaza ca „e multa miopie geopolitica in Guvernul de la Viena”, considerand ca cel de-al doilea „glonț” tras in genunchi de echipa cancelarului Karl Nehammer este boicotarea acordului de liber schimb al Uniunii Europene cu piața comuna sud-americana Mercosur. „Imigrația clandestina nu…