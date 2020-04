Analiză GdS: Teste COVID-19 per țări. România e la coada clasamentului Romania este una dintre țarile care testeaza puțin pentru detectarea infecției cu noul coronavirus, raportat la numarul populației. Ne aflam in coada clasamentului, cu un numar de 2693 de teste per milion de persoane. Rata testarilor este un indicator important al eficienței testarii populației, dar, mai important, poate releva o cifra reala a infectarilor considerabil mai mare decat datele oficiale. Romania, pe locul 40 in Europa In Europa, conform datelor disponibile pe worldometers.info, Romania se situeaza pe locul 40 dintr-un total de 49 in ceea ce privește rata de testare. Cele 2.693 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de medicamente Zentiva a anuntat marti ca a finalizat procesul de achizitie a operatiunilor Alvogen din Europa Centrala si de Est (ECE), iar tranzactia va consolida pozitia companiei in Polonia, Romania, Bulgaria si isi extinde prezenta pe noi piete, inclusiv Rusia, Ucraina, Kazahstan,…

- Ministerele germane ale Agriculturii si Internelor au incheiat joi un acord care stabileste o cota de 40.000 de muncitori sezonieri in aprilie si alti 40.000 in mai, relateaza Reuters, citat de News.ro. Acesti muncitori urmeaza sa fie adusi in Germania mai degraba cu avionul decat cu autocarul,…

- Un numar de opt state membre UE, printre care si Romania, au cerut Comisiei Europene sa sprijine firmele de transport rutier afectate de pandemia de coronavirus si de asemenea sa opreasca lucrul la o reforma destinata sa imbunatateasca conditiile de lucru ale soferilor de camion, care in opinia celor…

- Romania, intre țarile UE cu cele mai mari creșteri de prețuri, in februarie Țarile membre UE cu cea mai ridicata inflatie, in luna februarie, au fost Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat luni ca a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, astfel ca suspenda executarea silita a creantelor bugetare, dar si actiunile de control fiscal si anunta ca amana termenul de depunere a declaratiilor fiscale de…

- Jumatate dintre companiile din Uniunea Europeana au utilizat in anul 2019 cel putin un tip de social media, in randul statelor membre companiile din Romania fiind pe ultimul loc la acest capitol, in conditiile in care numai 33% dintre acestea au declarat ca au utilizat cel putin un tip de social media,…

- Guvernul Ungariei face tot posibilul pentru mentinerea actualului nivel al finantarii UE pentru fermierii maghiari, a afirmat luni ministrul ungar al Agriculturii, Istvan Nagy, dupa intalnirea cu omologii sai din Europa Centrala si de Est (CEE), transmite MTI.Ministrii din Romania, Bulgaria,…

- "Dupa cum se stie, in Romania, salariul minim se situeaza mult sub media salariilor statelor membre. Daca ne uitam la datele Eurostat, la 1 iulie 2019, salariile minime lunare variau considerabil intre statele membre, de la 286 euro in Bulgaria la 2.071 euro in Luxemburg, media europeana fiind de…