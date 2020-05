Stiri pe aceeasi tema

- Analiza indica faptul ca, totusi, economia este mult mai puternica decat in urma cu zece ani. Romania in criza economica, un avion cu rezervorul gol Analistii economici sunt de parere ca specialistii din ministere nu au experienta scoaterii Romaniei dintr-o astfel de criza economica. Ei fac…

- De la 1 iunie, odata cu incetarea somajului tehnic asigurat de stat si redeschiderea majoritatii sectoarelor economice, sunt cel putin 130.000 de companii care nu stiu daca vor relua activitatea si ce vor face cu angajatii platiti pana acum de stat, indica o analiza a companiei de consultanta Frames,…

- Masura șomajului tehnic va inceta de la 1 iunie, astfel ca peste 130.000 de firme iși vor pune problema daca vor continua activitatea și ce vor face cu angajații, potrivit unei analize a companiei de consultanța Frames.Aceasta face o comparație cu o aterizare forțata a unui avion ”cu rezervorul gol”…

- În fața furtunii economice de proporții care se prolifereaza la orizont, România se afla precum un avion cu rezervorul gol, pregatit pentru o aterizare forțata. Vor supraviețui pasagerii (românii și firmele) manevrelor facute de un echipaj a carui principala preocupare a fost pâna…

- Guvernul va adopta un act normativ care va crea un mecanism de garantare pentru capitalul de lucru si pentru investitii si pentru companiile mari care nu pot sa acceseze IMM Invest, companii mijlocii si mari. "Cred ca putem profita de o conjunctura economica internationala in care Romania…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, marți, la B1 TV, despre epidemia de coronavirus, lansand și un atac la Klaus Iohannis și la Guvern. "Coronavirus e deja un subiect care imbraca atatea fațete, incat daca mi-ați permite aș puncta cateva lucruri. In primul rand, nimic nu va mai fi ca inainte.…

- Peste 300.000 de firme din Romania vor fi afectate de al doilea val al coronacrizei economice, multe dintre ele incepand saptamana cu deciziile de trimitere in șomaj tehnic pentru angajați și, din pacate, cu disponibilizarea unor angajați, dupa cum arata o analiza Frames. Astfel, multe dintre companiile…

- Pretul benzinei din Romania, fara taxe, a coborat sub media europeana, in timp ce pretul motorinei se situeaza putin peste acest prag, potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, aferente zilei de 9 martie 2020. Astfel, benzina costa in Romania, fara taxe, 0,502 euro pe litru, in timp ce…