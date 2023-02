Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor cu probleme ar putea atinge, in 2023, un maxim al ultimilor ani, pe fondul scaderii puternice a consumului, urmare a inflației, scumpirii creditarii și accentuarii blocajului financiar. Pentru firmele din Romania, cuvantul de ordine va fi reorganizarea afacerilor, mai ales in sectoarele…

- In ciuda primelor de sarbatori, 78,2- din angajatii din Romania au incheiat anul cu un castig salarial real negativ. Cresterile de venituri nu au tinut pasul cu cresterile de preturi, puterea de cumparare a salariului mediu deteriorandu-se cu 3- in decembrie, reiese din calculele CursdeGuvernare, pe…

- In primele trei trimestre ale anului 2022, PIB-ul real anual al Romaniei a crescut cu 4,3 %, datorita consistenței formarii brute de capital fix și sporirii semnificative a consumului privat, susținute de o creștere puternica a pieței forței de munca și a salariilor, in combinație cu masuri de sprijin…

- ”Previziunile economice de iarna ale Comisiei Europene pentru Romania: 2,5% crestere economica in 2023 si 3% in 2024”, arata CE. In primele trei trimestre ale anului 2022, PIB-ul real anual al Romaniei a crescut cu 4,3%, datorita consistentei formarii brute de capital fix si sporirii semnificative a…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca nu exista probleme in spitale in contextul cazurilor tot mai numeroase de gripa si alte infectii virale respiratorii, iar sectiile destinate pacientilor cu aceasta patologie sunt ocupate in proportie de cateva procente.

- Industria IT este afectata de una dintre cele mai mari fluctuatii de personal din istorie. Aproximativ 40- dintre angajatii din industria IT din Romania si-au schimbat locul de munca in 2022, ca urmare a deficitului mare de profesionisti IT, intr-un moment cu cerere mare de forta de munca, dar si prin…

- Bugetul apararii se va dubla in 2023, pana la 7,8 mld. euro, fata de nivelul din 2017, cand era de 3,1 mld. euro. Dupa cresteri an de an, intrebarea este cat a beneficiat industria locala de aparare de pe urma acestor majorari? Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…