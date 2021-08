Romania iși pastreaza avantajul competitiv in Europa Centrala și de Est din punctul de vedere al prețurilor activelor imobiliare, astfel ca, intr-un scenariu optimist, in acest an volumul tranzacțiilor cu proprietați comerciale – birouri, spații industriale, logistice, hoteluri – ar putea sa fie comparabil cu cel din 2020, cand a inregistrat un nivel de circa 900 milioane de euro. In prezent, pe piața locala, din estimarile indica, in diverse stadii de negociere, tranzacții cu o valoare totala de peste 400 de milioane de euro, avand ca obiect in special cladiri de birouri și proiecte de retail.…