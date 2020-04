Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PPDA, Andrei Nastase, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale „pentru a pune într-o situație de șah foștii sau actualii parteneri” (n.r. – PAS, Maia Sandu). Cel puțin, asta a afirmat președintele Igor Dodon. „Îi…

- Liderul Platformei DA susține ca in timp ce formațiunea sa cauta soluții pentru ca forțele democratice sa invinga la alegerile prezidențiale din toamna anului 2020, „alții cauta pretexte și scuze”. Andrei Nastase cheama liderii de dreapta sa renunțe la ideea de a discuta despre propriile nume și sa…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, a confirmat ca a avut o intrevedere cu presedinta PAS, Maia Sandu, marti, 11 februarie, la sediul PPDA, unde a discutat mai multe subiecte, printre care „realitatile din Republica Moldova”. Intrevederea a avut loc in pe fundalul relatiilor tensionate intre cele doua formatiuni,…

- Doi consilieri raionali din partea blocului ACUM anunța aderarea la Partidul Unitații Naționale. Este vorba despre Vasili Tataru și Raisa Grușca, scrie Deschide.md. Într-un demers adresat președintelui raionului Falești, Sergiu Fîntîna, cei doi consilieri anunța ca…

- Lidera PAS, Maia Sandu, îi cere Platformei Demnitate și Adevar sa vina cu exemple exacte în privința potențialilor candidați la alegerile prezidențiale din toamna. Declarațiile au fost facute în cadrul emisiunii ÎnProfunzime de la Pro TV. „Noi…

- Partidul Actiune si Solidaritate va decide maine daca il va sanctiona sau nu pe membrul formatiunii, Grigore Cobzac, care a decis sa participe independent la alegerile parlamentare noi de la Hancesti.

- Platforma DA a facut un apel repetat catre forțele proeuropene și naționale in vederea identificarii unui candidat unic ce va lupta pentru funcția de deputat in cadrul alegerilor din circumscripția nr. 38, ce se vor desfașura la data de 15 martie, in caz contrar, Andrei Nastase a declarat ca „Platforma…