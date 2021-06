Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a sustinut ca „foarte multe” dintre filialele judetene ale PNL il sustin pentru sefia partidului. El spune ca nu este genul de om care sa faca poze ca sa-si arate sprijinul, subliniind ca, atunci cand un presedinte de filiala isi arata sustinerea pentru un candidat sau altul, exprima o…

- Analistul politic Sarmiza Andronic prevede o batalie dura in interiorul Partidului Național Liberal (PNL). Ea susține ca tensiunea dintre cei doi protagoniști, Florin Cițu și Ludovic Orban, era de mult in creștere și ciocnirile la ordinea zilei și ca de acum incolo pana la congres acestea vor deveni…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a transmis ca il susține pe premierul Florin Cițu in alegerile din interiorul PNL pentru conducerea partidului. Mesajul acesteia arata ca “este nevoie de curaj in acțiunea politica pentru a produce o schimbare de substanța in Romania”. Florin Cițu și actualul lider al…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca premierul Florin Citu nu poate sa se foloseasca in campania interna pentru presedintia PNL de fondurile alocate de la guvern comunitatilor locale, mentionand ca isi doreste "o democratie cat se poate de clara, alegeri libere, oamenii sa-si exprime optiunile…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a transmis un nou mesaj referitor la anunțata candidatura a primului – ministru, Florin Cițu, la șefia partidului. Orban a spus ca a avut o discuție cu premierul pe aceasta tema, inaintea anunțului oficial. „Astazi dimineața, primul ministru al…

- Vicepresedintele PNL, premierul Florin Citu, care si-a anuntat intrarea in cursa pentru sefia partidului, a afirmat ca nu se pune problema ca cel care va pierde alegerile interne sa-si piarda si functia publica pe care o detine in prezent. ”Nu are nicio legatura, aici este o competitie pentru PNL”,…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, da de ințeles ca nu o sa candideze la șefia PNL și iși anunța susținerea pentru premierul Florin Cițu. Numele lui Boc a fost vehiculat in batalia din PNL ca un posibil contracandidat pentru Ludovic Orban, singurul care și-a anunțat pana acum candidatura.…

- Florin Citu, premier care vrea una dintre functiile de top la viitorul Congres al PNL, a aparut la primul eveniment public alaturi de Klaus Iohannis, in timp ce Ludovic Orban, care vrea un nou mandat la carma partidului, se incalzeste deja pentru prezidentiale.