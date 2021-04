Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) susține ca 55 dintre cele 57 de masuri propuse de Ministerul Economiei pentru susținerea mediului de afaceri au un grad de implementare de 0%. Potrivit unui comunicat al CNIPMMR, Consiliul a analizat Programul…

- Circa 79% dintre hotelierii prezenți pe platforma Travelminit au profitat de perioada mai puțin aglomerata din ultimul an pentru a aduce imbunatațirii proprietaților pe care le administreaza. Astfel, 56% au investit in renovarea camerelor, 17% au renovat bucataria, iar 6% dintre respondenți au imbogațit…

- Consilier de stat in cancelaria prim-ministrului Mara Mares a auntat ca lucreaza la un proiect prin care tinerii romani care vor sa studieze in strainatate vor putea primi un sprijin financiar din partea statului, daca se intorc in Romania. Tinerii vor putea accesa un imprumut pentru acoperirea cheltuielilor…

- Autoritatile romane analizeaza posibilitatea ca turistii straini care vor sa viziteze Romania sa prezinte obligatoriu un test Covid negativ la intrarea in tara, a declarat, luni, ministrul Economiei, Mediului de Afaceri si Turismului, Claudiu Nasui. El a participat la un eveniment care…

- A trecut un an de cand Romania se confrunta cu pandemia de coronavirus. Un an greu pentru noi toți. Dincolo de masurile sanitare impuse, de restricții, de suferințe, de indoieli, am vrut sa vedem cum resimte mediul de afaceri local efectele pandemiei de coronavirus. In general, firmele mici au fost…

- Ioan Niculae a executat deja fractia de o treime, impusa in cazul deținuților care au varsta de peste 60 de ani, susține avocatul acestuia, Adrian Georgescu, contactat de G4Media.ro. Potrivit calculelor, o treime din pedeapsa de 5 ani primita de omul de afaceri inseamna aproximativ 600 de zile, considerate…

- Anul 2020 a fost caracterizat de multe schimbari, iar pandemia cauzata de virusul COVID-19 a accelerat digitalizarea domeniului bancar. Astfel, bancile au restructurat modelul de banking tradițional: au inchis numeroase sucursale și au investit puternic in parteneriatele cu brokerii de credite și in…

- Romania are cea mai mare povara fiscala pe salariul minim, angajatii facand salariul aproape jumi-juma cu statul, de aceea, din 2022, va incepe aplicarea masurii privind zero taxe pe salariul minim in diferite sectoare ale economiei, afirma ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Mediului de Afaceri,…