- Doi tineri din București care au furat in 15 secunde o bicicleta dintr-un spațiu special amenajat, intr-o stație de autobuz din sectorul 6, au fost prinși de polițiști in civil in doar 6 secunde de la comiterea furtului. Imaginile de pe camerele de supraveghere au devenit virale in mediul online. …

- Ioana Theodoru Șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Crin Bologa, se pregatește de schimbari. La propriu și la figurat. Daca in ceea ce privește mandatul sau la șefia DNA, care expira pe 20 februarie, mai are șanse sa intre in prelungiri, cladirea din București, Strada Știrbei Voda 79-81 a…

- Directorul ITM București, Danteș Bratu, unul dintre directorii CE Oltenia și un subordonat din ITM Gorj au mers in control la Cariera Jilț Sud, unde a avut loc tragedia de acum doua zile, cu o mașina care nu are asigurarea obligatorie valabila. Poliția s-a autosesizat și face verificari. IPJ Gorj a…

- ANAF incearca pentru a treia oara sa vanda mai multe terenuri aparținand fostului politician și ministru Elena Udrea. Cum primele doua licitații nu au atras cumparatori, ANAF propune acum la vanzare lotul de terenuri la un preț de 1,65 milioane lei fara TVA (1,96 milioane lei cu TVA – 397.680 euro),…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) vrea sa vanda pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) actiuni intrate in proprietatea privata a statului, cu scopul de a recupera astfel din restantele la buget ale datornicilor, conform Profit,ro. Fiscul vrea sa lucreze cu firme de brokeraj care sa preia…

- Polițistul de la secția 5, care a accidentat-o mortal pe copila de 11 ani pe o trecere de pietoni de pe strada Laminorului din București, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa și vatamare corporala. Constantin Popescu risca pana la 7 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat pentru ucidere…

- Un accident grav a avut loc, in noaptea de luni spre marți, in Popești-Leordeni, in apropiere de București. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-o pizzerie. Doi oameni au ajuns la spital, iar alți doi au fost raniți ușor. Din primele informații, șoferul mașinii ar fi pierdut…

- Casa in care a venit pe lume Sfantul Ardealului, parintele Arsenie Boca, a fost scos la vanzare pentru 3 milioane de euro, conforma Observator. Proprietatea are mai mult de 8 hectare de padure, pasune si teren arabil. Ofertele curg, chiar și din strainatate. Arsenie Boca s-a nascut in 1910 si a copilarit…