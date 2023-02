ANAF le impută ruşilor de la Lukoil impozit neplătit de peste 50 de milioane de lei ANAF i-a emis decizie de impunere gigantului petrolier rus Lukoil, in urma unei inspectii fiscale, solicitandu-i sa plateasca impozit suplimentar in suma totala de peste 50 de milioane de lei pe profituri obtinute in 2021, din operatiuni din Romania de vanzare de produse petroliere, inclusiv la export, releva date analizate de Profit.ro. Decizia de impunere […] The post ANAF le imputa rusilor de la Lukoil impozit neplatit de peste 50 de milioane de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Lukoil a primit decizie de impunere de la ANAF pentru mai mult de 50 de milioane de lei, drept impozit suplimentar pe profituri obtinute in 2021 din operațiuni obținute in Romania, scrie profit.ro.

