ANAF le cere inspectorilor să-și facă planul de colectări și să aducă și bani în plus Cu ANAF-ul nu-i de joaca, nici cand vine vorba despre proprii sai angajați. Cand iși trimite inspectorii pe teren, acestora li se impune nu doar un anume numar de controale, ci și sume pe care sa le ceara suplimentar firmelor pe care le controleaza. Credeați ca a fi inspector la fisc e o bucurie? V-ați inșelat. Un document intern al ANAF-ului arata ca orice inspector trebuie sa stabileasca pentru firmele controlate o suma suplimentara de plata, astfel incat inspectorul sa-și indeplineasca planul, in caz contrar, inspectorul respectiv va primi o nota mica și va pica evaluarea pe care i-o fac șefii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

