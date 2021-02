ANAF a suplimentat ghișeele din București Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice București a suplimentat numarul ghișeelor deja deschise cu alte 28, acestea fiind dedicate persoanelor fizice arondate sectoarelor din București și județul Ilfov, se arata într-un comunicat de presa al ANAF.

Ghișeele nou deschise funcționeaza în sediile Trezoreriilor de sector și ale județului Ilfov. Astfel, sediile unde au fost suplimentate ghișeele sunt urmatoarele:



- pentru sectorul 1, Str. LONDRA 10



- pentru sectorul 2, Bd. FERDINAND I 89



- pentru sectorul 3, Str. CIREȘULUI 6



- pentru sectorul 4, Bd.…

Sursa articol: hotnews.ro

