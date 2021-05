Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Despa a trecut prin clipe de groaza in urma cu cațiva ani, cand a fost la un pas de moarte din cauza unei operații estetice. Vedeta a ramas și acum cu probeleme de la acea interbenție și a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre starea ei de sanatate.

- Roxana Dobrițoiu nu știe ce sa mai creada de cand și-a gasit mașina avariata de trei ori in doar cateva zile. Nepoata lui Adi de la Valcea a povestit pentru Antena Stars ca și-a descoperit autoturismul in parcare cu cauciucul taiat și ca ia in calcul ipoteza ca cineva poate ii vrea raul, deși și-ar…

- Oana Roman și-a deschis din nou sufletul in fața telespectatorilor Antena Stars. Dupa ce le-a dezvaluit fanilor ca și-a facut o schimbare majora, mai exact o epilare definitiva, frumoasa vedeta le-a vorbit admiratorilor despre cele mai grele clipe din viața ei. Celebra șatena a fost la un pas de moarte,…

- Gabriela Cristea a abordat un subiect sensibil chiar in fața fanilor. Soția lui Tavi Clonda le-a vorbit telespectatorilor Antena Stars despre doua persoane importante din viața ei: „parinții ei adoptivi”. Astfel, frumoasa vedeta le-a dezvaluit cine sunt cei care au avut grija de ea, atunci cand familia…

- Sora cantaretei Mariah Carey o da in judecata pe vedeta pentru suma de 1,2 milioane de dolari acuzand-o ca i-ar fi provocat un ''imens stres emotional'' prin afirmatiile facute intr-un volum de memorii, potrivit bbc.com, anunța AGERPRES. Intr-o carte autobiografica, vedeta a facut afirmatii…