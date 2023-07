Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba, cunoscuta in lumea mondena dupa relația cu Nicolae Guța, se zbate intre viața și moarte, la Terapie Intensiva, dupa ce soțul de care voia sa divorțeze a intenționat sa o omoare. Barbatul a lovit-o de mai multe ori in cap cu un ciocan, in timp ce Dana dormea. Dupa relația cu Nicolae Guța,…

- Alex Mica a izbucnit in lacrimi la Antena Stars! Cantarețul și-a amintit de suferințele prin care a trecut recent, mai ales dupa ce fosta lui iubita a facut intrerupere de sarcina. Decizia l-a suparat cumplit, ea fiind cea care nu și-a dorit un copil cu el, de fapt.

- Cel mai cunoscut influencer din Romania, aradeanca Ana Morodan, s-a internat la o clinica de psihiatrie. Eliberata sub control judiciar, dupa ca a fost prinsa... The post Influencerul aradean Ana Modoran s-a internat la o clinica de psihiatrie appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Ana Morodan s-a internat intr-o clinica de psihiatrie, dar a avut nevoie de aprobarea procurorului pentru asta. Vloggerița este cercetata intr-un dosar dupa ce a fost prinsa la volan sub influența acoolului și a substanțe interzise.

- Ana Morodan a decis sa se interneze la un centru de psihiatrie. Aceasta decizie a fost luata de vedeta dupa ce a fost depistata in trafic de polițiști bauta și drogata la volan. Ana Morodan se afla la o clinica privata de psihiatrie din județul Alba. Ea a postat pe Instagram mai multe videoclipuri cu…

- Ana Morodan s-ar fi internat intr-un centru de psihiatrie din ALBA: „Contesa Digitala” a fost prinsa beata și drogata la volan Ana Morodan s-ar fi internat intr-un centru de psihiatrie din ALBA: „Contesa Digitala” a fost prinsa beata și drogata la volan Dupa ce a fost prinsa beata și drogata la volan,…

- ”Contesa digitala,” Ana Morodan, s-ar fi internat intr-o clinica privata din Alba, dupa problemele din ultima vreme ”Contesa digitala”, influencera, Ana Morodan, s-ar fi internat, zilele acestea, intr-o clinica privata din județul Alba. Acesta ar fi luat decizia dupa ce a fost prinsa la volan sub influența…

- Contesa digitala, Ana Morodan, a luat o decizie radicala. Dupa ce a fost prins beata și drogata la volan, in aceeași seara, Morodan s-a internat la o clinica de psihiatrie. Influencerița a fost eliberata pe control judiciar, insa dupa ce a scapat de masura a decis sa se interneze pentru a scapa de probleme…