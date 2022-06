Stiri pe aceeasi tema

- Lena, soția lui Gabi Enache, a povestit la Antena Stars peste ce nu ar putea trece niciodata intr-o relație. Vedeta a marturisit care sunt lucrurile pentru care ar pune punct mariajului fara a se mai uita inapoi.

- Monica Barladeanu a avut o prezența de-a dreptul spectaculoasa recent, la Gala Premiilor Gopo 2022. Vedeta a stat de vorba cu reporterii de la Antena Stars și a marturisit care este, de fapt, motivul pentru care s-a intors in Romania. Monica Barladeanu a locuit timp de 13 ani peste Ocean, insa iata…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Dobrițoiu a facut dezvaluiri cutremuratoare. Vedeta susține ca a fost bantuita de spirite rele, chiar la ora 03.00 dimineața! Artista a avut parte de un vis lucid groaznic. Prin ce a fost nevoita sa treaca cantareața.

- Astazi este o zi importanta pentru Laura Micovschi, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars. Vedeta iși sarbatorește fiul, pe micuțul Vladimir, care a implinit varsta de un an. Laura Micovschi a marturisit și cand se va intoarce la pupitrul știrilor.

- Mama Danielei Gyorfi s-a stins din viața in urma cu opt ani. Anica Gyorfi suferea de o paralizie a picioarelor de mai bine de 30 de ani, iar artista a fost nevoita sa aiba grija de ea. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care nu a vandut locuința in care a locuit cu mama…