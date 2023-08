Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Mariuța a facut o alegere neașteptata in ediția 10 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 21 iulie 2023. Iubita lui Marius Budin a uimit pe toata lumea cand și-a exprimat dorința de a merge la urmatoarea intalnire cu Romeo Vasiloni. Iata cum a reacționat Ema Oprișan.

- In ediția din aceasta seara, Marius Budin a parut deranjat de un gest facut de ispita Deni Mariș. Intr-o conversație cu baieții, concurentul da de ințeles ca a fost surprins, dupa ce a gasit un creion de buze pe masa, pe care ispita l-a purtat in lenjeria intima.

- Nu doar Ema Oprișan a fost deranjata de apropierile dintre ea și iubitul ei, ci și Ana Maria. Concurenta a vazut imaginile realizate la ședința foto, marturisind ca nu se aștepta ca Marius Budin sa se apropie atat de mult de o ispita.

- Concurentele au mers la ceremonia focului și acolo au putut vedea imagini cu partenerii lor. Ana Maria Mariuța a avut o reacție puternica atunci cand l-a vazut pe Marius la ședința foto cu ispita Roxana Rapaila. La vila baieților, ispitele au oferit un spectacol senzual atunci cand au defilat cu tricourile…

- Marius Moise a facut dezvaluiri surprinzatoare atunci cand statea de vorba cu Marius Budin și ispita Deni Mariș. Iubitul Biancai a recunoscut faptul ca se uita pe o platforma dedicata adulților, aspect pe care l-a menționat inainte de a pleca in Thailanda.

- Ema Oprișan a fost surprinsa de camerele de filmat in timp ce vorbea despre colega ei de emisiune, Ana Maria Mariuța. Iubita lui Razvan Kovacs a dat carțile pe fața despre logodnica lui Marius Budin in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune difuzata doar pe AntenaPLAY.

- Ana Maria Mariuța, in varsta de 25 de ani și partenerul sau, Marius Budin, in varsta de 30 de ani alcatuiesc unul dintre cele cinci cupluri curajoase care au mers pana in Thailanda pentru a isi testa iubirea. Cei doi s-au cunoscut la o alta emisiune de la Antena 1, Mireasa. Insula Iubirii 2023 și-a…

- Ana-Maria Mariuța și Marius Budin formeaza unul dintre cele cinci cupluri de la Insula Iubirii sezonul 7. Cei doi s-au cunoscut in cadrul unui show matrimonial, iar acum au venit mai hotarați ca niciodata in Thailanda pentru a-și testa fidelitatea.