Ana Kui a lansat un nou videoclip la piesa „Lumi paralele”, din albumul ei de debut

Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Jewlz a lansat melodia „Apusul” și iși face, astfel, debutul in industria muzicala din Romania intr-un mod indrazneț, care o caracterizeaza, fara doar și poate. Prin „Apusul”, Giulia Jewlz ofera indicii despre tot ce inseamna acest nou proiect, fiind prima piesa de pe viitorul album al artistei.…

- FINNEAS a lansat piesa „Mona Lisa, Mona Lisa”. Dupa doua spectacole SOLD OUT la Troubadour din Los Angeles la inceputul acestei saptamani, FINNEAS, caștigator al Academiei și al Premiului GRAMMY®, revine cu o piesa și un videoclip muzical nou-nouț – „Mona Lisa, Mona Lisa”. Piesa vine cu un videoclip,…

- Pe numele sau adevarat Razvan Stochița, timișoreanul Ravi revine pe scena muzicala cu piesa Inger, o melodie care anunța apariția unui album discografic prevazut sa ajunga in mainile melomanilor in viitorul apropiat. La 14 ani a inceput sa scrie poezii, la 16, in timpul unei calatorii la munte, a…

- "Vremuri grele oprești!" Un nou clip din albumul "Balade despre stramoși" a fost lansat de interpretul cintecului de autor, Vladislav Sanduleac. Se spune in gluma despre aceasta compoziție muzicala ca este, ca sa spunem așa, un Bon Jovi, in limba moldoveneasca!) Dar daca e sa vorbim serios: "Clipul…

- Simpaticul dominican cu cetațenie romana revine in atenția fanilor sai cu o noua piesa, “Ella le Gusta”, o colaborare de succes cu artistul The Black VB cu care a filmat un nou videoclip special in orașul natal, Cotui din Republica Dominicana. Pentru filmarile acestui videoclip Hevito s-a intors inapoi…

- J Balvin și Ryan Castro au lansat piesa “Nivel De Perreo”. Noua melodie este completarea esențiala a unui playlist rumba de neratat. Aceasta combina perfect reggaetonul și rap-ul pentru o energie nemarginita. “Suntem amandoi copii din Medellin, Columbia, și de fiecare data cand pot lucra cu cineva care…

- DJ Snake a lansat piesa „Disco Maghreb”. Pentru prima data in cariera sa, dupa ce a acumulat peste 35 de miliarde de stream-uri și a vandut bilete in intreaga lume, DJ Snake dezvaluie, in sfarșit, o latura mai intima a personalitații și a vieții sale prin aceasta lansare. Cantecul reflecta trecutul…

- Cu cateva zile inainte de concertul de lansare a celui de-al treilea material discografic JazzyBIT, muzicienii timișoreni au lansat un nou videoclip. „Dragi prieteni, lansam primul clip dintr-o serie numita «JazzyBIT on.set»! Incepem cu piesa «Clap», prima piesa pe care am compus-o pentru noul nostru…