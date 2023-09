Stiri pe aceeasi tema

- SCENARII…Dupa operațiunea DNA unde s-a vazut adevarata fața a lui Buzatu, un om lacom cand vede gentuța cu bani, vasluienii se intreaba unde este comoara președintelui de CJ Vaslui sau ce proprietați ascunse are cumparate pe numele lui, dar și pe al Anei Obreja, care s-a dovedit mai mult decat o simpla…

- INCULPAT… In urma cu puțin timp, la Tribunalul Vaslui a fost adus și expertul Radu Judele, rețiunut de procurorii DNA Iași, in același dosar in care președintele CJ Vaslui, este cercetat pentru luarea unei mite fabuloase, de 1,25 milioane de lei. Expertul Radu Judele este acuzat de savarșirea a doua…

- INCULPATUL… Perchezițiile la vila lui Buzatu de la Canțalarești s-au terminat in jurul orei 3.00 dimineața și jandarmii l-au saltat pe Buzatu, ducandu-l la audieri la DNA Iași. Acesta a ieșit din curtea sa, incadrat de jandarmi și polițiști. Probabil știind ca va fi reținut și-a luat preventiv o geanta…

- LOVE… O tanara din Vaslui iși cauta marea iubire in reality show-ul matrimonial “Mireasa”. Se numește Bianca Manolache, are 28 ani și e model internațional. Anul trecut a obținut titulul de “Best look world” la Miss Summer World, unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de frumusețe…

- INTREBARI… Apar tot mai multe semne de intrebare legate de cauzele care au condus la prabușirea construcției din lemn de la Podul Inalt, din șantierul Consiliului Județean al proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comuna-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, in valoare de 1,6 milioane de euro. Mulți se intreaba…

- VOLUNTARI… Ministerul Apararii Nationale continua campania de recrutare si selectie a cetatenilor care vor sa lucreze in Armata Romaniei ca rezervisti voluntari. Pentru inscriere, vasluienii se pot prezenta atat la sediul Centrului Militar Judetean Vaslui, cat si la oricare alt centru militar zonal/judetean…

- PE BANII VASLUIENILOR… Nu mai au niciun pic de rușine! Mai mulți angajați din Consiliul Județean (CJ) și Primarie, precum și reprezentanți ai unor instituții, au participat marți seara la recepția Festivalului Internațional “Hora din Strabuni”, deși nu erau implicați in eveniment. Printre ei se numara…

- INVATAMANT… Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui organizeaza o noua selectie pentru ocuparea posturilor de director si director adjunct pentru scolile in care au ramas functii vacante in urma concursului de anul trecut. Potrivit listei publicate ieri pe site-ul institutiei, sunt 35 de unitati de invatamant…