- Ana Bogdan, locul 73 WTA, a debutat marți dupa-amiaza la Cluj Napoca, la Transylvania Open, in cadrul singurului turneu WTA 250 organizat in țara, in acest an. Romanca s-a impus cu scorul 6-4, 6-1 in primul tur, dupa ce a trecut intr-o ora și 23 de minute de joc de Viktoriya Tomova, locul 98 WTA. Chiar…

- Tenismena Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), victorie in doua seturi in primul tur la WTA Transylvania Open Cluj-Napoca Albaiulianca Miriam Bulgaru s-a calificat in turul secund al turneului WTA de la Cluj-Napoca, invingand-o pe Ipek Oz (Turcia), scor 7-5, 6-3 in primul tur al competiției. Pas…

- Turneul de tenis feminin de categorie WTA 250 Transylvania Open debuteaza luni la Cluj-Napoca, iar cele șase romance care vor evolua pe tabloul principal și-au aflat adversarele din primul tur. Pe tabloul principal de simplu se afla sase jucatoare din Romania: Sorana Cirstea (26 WTA), Patricia Tig (481…

- Tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, a avut loc sambata. Favorita principala este Sorana Cirstea, locul 26 WTA, care o va intalni in primul tur pe germana Eva Lys, numarul 119 mondial. Jaqueline…

- Jucatoarea de tenis Mara Gae, castigatoare la US Open la dublu junioare, a primit un wild card pentru tabloul de calificari la Transylvania Open, au anuntat, joi, organizatorii turneului de la Cluj-Napoca.La Cluj-Napoca vor fi prezente si Sorana Cirstea, Ana Bogdan si Jaqueline Cristian, dar si Karolina…

- Nume importante vor fi prezente la editia a 3-a a turneului de tenis WTA 250 „Transylvania Open” de la Cluj-Napoca, turneu care se va desfașura in perioada 14 – 22 octombrie 2023 in BT Arena. Pe langa jucatoarele din Romania, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Patricia Țig si-au anunțat…

- Ana Bogdan s-a calificat joi in semifinalele turneului WTA 125 de la Parma. Sportiva clasata pe locul 71 in ierarhia WTA a invins-o in trei seturi pe Jaqueline Cristian, scor 4-6, 6-1, 7-6(1). Ana Bogdan si-a asigurat un cec de 5.222 de euro si 57 de puncte WTA, iar in penultimul act o va infrunta pe…

- Se pot cumpara bilete la cel mai important turneu de tenis de la noi din țara. Transylvania Open WTA 250 se va desfașura in perioada 14-22 octombrie, in BT Arena din Cluj Napoca. Sorana Carstea, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian sunt printre cele mai importante nume romanești care vor fi prezente la…