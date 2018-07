Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Desi a fost eliminata de pe tabloul principal de la simplu la turneul de Mare Slem de la Wimbledon, care a inceput luni, in Marea Britanie, jucatoarea prahoveana Ana Bogdan isi continua evolutia pe iarba londoneza, in proba de dublu. Sportiva din Sinaia, care ocupa pozitia a 59-a in ierarhia…

- Perechea romana Irina Begu/Mihaela Buzarnescu, cap de serie numarul 15, s-a calificat, joi, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa 6-3, 7-6 (3) cu cuplul Daria Gavrilova (Australia)/Vera Lapko (Belarus).…

- Romania va fi reprezentata de un contingent important de jucatoare, sapte la numar, si in proba feminina de dublu a turneului de tenis pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, care va debuta luni. Monica Niculescu si belgianca Kirsten Flipkens vor fi favoritele numarul…

- Petre Apostol Daca in proba de simplu jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a reusit sa treaca de primul tur la turneul de Mare Slem Roland Garros, la dublu sportiva din Sinaia s-a oprit in runda inaugurala. Miercuri seara, Ana Bogdan si partenera sa de dublu, ucraineanca Olga Savchuk, au debutat…

- Organizatorii turneului de la Roland Garros (27 mai - 10 iunie) au anuntat, miercuri seara, programul zilei de joi de la al doilea turneu de Mare Slem al anului. Simona Halep va juca in jurul orei 16:30, contra americancei Taylor Townsend, pe "Philippe Chatrier", cel mai important teren din complexul…

- Dupa ce Mihaela Buzarnescu și Alexandra Dulgheru au debutat cu victorii la Roland Garros, ziua de marți a avut 3 ceasuri rele pentru Sorana Cirstea, locul 45 WTA. Ea a fost invinsa, in 3 seturi, de Daria Gavrilova, in primul tur.Sorana a caștigat primul 6 și conduce cu 2-1, in setul 2, inainte…

- Emotii mari pentru fanii tenisului din Romania, care asteapta noi victorii romanesti la Roland Garros, dupa ce Alexandra Dulgheru si Mihaela Buzarnescu au avansat deja in turul secund. Sorana Cirstea, Irina Begu, Ana Bogdan si Simona Halep spera ca vor debuta cu dreptul la Marele Slem din Paris, insa…

- Simona Halep sustine o schimbare istorica in tenisul mondial. Constanteanca de 26 de ani, care a calificat Romania in Grupa Mondiala I din Fed dupa prestatiile bune de la Cluj, sustine ca formatul acestei intreceri ar trebui schimbat. Liderul mondial vrea sa se dubleze numarul de echipe…