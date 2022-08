Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan, tenismena din Sinaia, a urcat 33 de locuri in clasamentul WTA dupa ce a jucat finala la Varsovia, prima din cariera sa, pierduta, din pacate, in fața sportivei spaniole Caroline Garcia. Dupa aceasta finala, Bogdan ocupa locul 75, cu 780 de puncte, o clasare excelenta, cea mai buna a carierei,…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep se mentine, saptamana aceasta, pe locul 16 in clasamentul WTA, ierarhie data publicitatii luni, 1 august, fiind la 300 de puncte de Top 10 mondial. In schimb, Ana Bogdan, care a disputat, duminica, finala turneului WTA de la Varsovia, a facut un salt impresionant…

- Simona Halep, 30 de ani, 19 WTA, se confrunta joi, 30 iunie, pe iarba londoneza cu Kirsten Flipkens, 36 de ani, 190 WTA, intr-un meci care va incepe dupa ora 18.30, informeaza Gazeta Sporturilor . Partida va fi transmis de Eurosport. Halep, care a depașit-o in manșa inaugurala pe cehoaica Muchova ,…

- Romania are șase reprezentante in turul al doilea de la Wimbledon 2022: Irina Bara a invins-o marți pe Chloe Paquet (104 WTA) și a obținut calificarea in runda urmatoare a Grand Slamului londonez. Bara, care ocupa locul 122 in ierarhia mondiala, s-a impus dupa o ora și 19 minute de joc in fața franțuzoaicei,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a urcat un loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, si este pe locul 19, cu 2305 puncte. Urmatoarea romanca in ierarhie este Sorana Cirstea. Jucatoarea originara din Targoviște a urcat patru pozitii si este pe 32, cu 1430 de puncte. La randul ei, Irina Begu…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 de ani) a coborat o pozitie si se afla pe locul 20 in clasamentul WTA, ierarhie data publicitatii luni, 6 iunie. In Top 100, mai figureaza alte patru jucatoare din Romania: Sorana Cirstea - locul 34 (in coborare opt pozitii), Irina Begu - locul 44 (in…

- Patru jucatoare si un tenismen din Romania vor evolua, incepand de luni, in calificarile turneului de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului. Astfel, Alexandra Cadantu Ignatik, locul 152 WTA, va evolua cu germana Jule Niemeier, locul 103 WTA si cap de serie numarul 2. Irina…