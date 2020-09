Ana Birchall, mesaj dur pentru cei care au pierdut alegerile locale: Recunoaște-ți când lupta s-a terminat Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a transmit un mesaj politicienilor care au pierdut alegerile locale din acest an. Birchall spune ca cei care au pierdut alegerile ar trebui sa faca un pas in spate și sa analizeze motivele pentru care nu au fost aleși de catre romani, iar abia apoi sa ii atace pe cei care au caștigat. Fostul ministru al Jutiției ii critica pe cei care continua sa-și atace adversarii politici, chiar daca au pierdut alegerile locale. „Se spune ca „Invingatorul e preocupat de victorie, invinsul e preocupat de invingator”. In viața este important sa caștigi, dar este important… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

