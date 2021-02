Amsterdam: Vine Marea Resetare peste fetele din Cartierul Roșu? /VIDEO In Olanda prostituția este legalizata, iar in Amsterdam marea majoritate a industriei sexului este concentrata in Cartierul Roșu, unde se bucura de o mare popularitate. Iata insa ca in curand este posibil ca lucrurile sa ia o cu totul alta intorsatura. Anumite modificari ale orașului sunt programate sa fie finalizate pana in 2025, cand Amsterdam va implini 750 de ani. Una dintre sarcinile primariei orașului este de a face „sediile” industriei sexuale mai puțin vizibile și obsesive. Ce presupune aceasta schimbare? Se modifica natura turismului Vitrinele bordelurilor din districtul roșu al Amsterdamului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

