Partida amicala Romania U21 – Anglia U21, programata vineri, pe stadionul Steaua, nu se va mai disputa, a anunțat FRF. Meciul a fost anulat dupa ce in delegatia englezilor au fost depistate doua cazuri pozitive la testarea Covid-19 premergatoare deplasarii in Romania. Echipa Under 21 mai are o partida de pregatire programata, cu Georgia, marti, de la ora 21.00, pe Stadionul Anghel Iordanescu din Voluntari.