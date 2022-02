Stiri pe aceeasi tema

- ”Guvernul a afirmatca Fondul Regatulu Unit pentru o prosperitate impartasita va fi succesorul Fondurilor UE de investitii structurale”, subliniaza in acest raport Comisia parlamentara insarcinata cu Trezoreria. Boris Johnson spunea, in campania in favoarea Brexitului, ca fondurile alocate de UE aveau…

- O suta de oameni invitați în izolare totala: dezvaluirile despre o petrecere din Downing Street îl adâncesc din nou pe premierul britanic Boris Johnson în controverse, deja afectat de o serie de scandaluri, scrie AFP. „Aduceți-va bautura”, a sugerat un e-mail,…

- Regatul Unit a inregistrat sambata 313 decese asociate COVID-19, ceea ce ridica la 150.057 numarul total de decese de la inceputul pandemiei de coronavirus in aceasta tara, una dintre cele mai indoliate din Europa, transmite AFP. Potrivit cifrelor publicate de guvern, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Medicul timișorean Virgil Musta spune ca Romania este abia la inceputul valului cinci al pandemiei și ca situația s-ar putea inrautați rapid. El se așteapta sa fie cel puțin 20.000 de cazuri zilnice. „Ne pregatim pentru al cincilea val. Nu știu daca am intrat propriu-zis, cred ca abia suntem inca la…

- Deși inițial reticenți cu privire la doza booster administrata in randul adolescenților, Agenția Medicamentului din Statele Unite a autorizat boosterul Pfizer pentru tinerii cu varste intre 12 și 15 ani. De asemenea, FDA a dat unda verde administrarii celei de-a treia doze și la copiii imuno-deficienți…

- Dr. Anthony Fauci, principalul consilier al Casei Albe in combaterea pandemiei de COVID-19, a afirmat ca exista inca pericolul unei cresteri bruste a numarului de spitalizari din cauza transmisibilitatii foarte ridicate a variantei Omicron a coronavirusului, chiar daca datele de pana acum sugereaza…

- Deși e cea mai rapida și la indemana varianta de testare pentru Covid-19, testele antigen nu sunt atat de eficiente, cel puțin in privința variantei Omicron. Sunt mai putin sensibile la decat la variantele anterioare. Astfel, aceste teste au mai multe sanse sa indice un rezultat fals negativ in ciuda…

- Responsabili din domeniul sanatatii in Regatul Unit au anuntat duminica o crestere a nivelului de alerta pentru Covid din cauza unei ”cresteri rapide” a cazurilor de infectare cu varianta Omicron, relateaza AFP. Nivelul creste de la trei la patru, fiind al doilea cel mai inalt nivel si indica faptul…