Stiri pe aceeasi tema

- Poți scapa rapid de petele de pe canapea daca prepari amestecul ideal din trei ingrediente pe care cu siguranța le ai in casa. Canapeaua din locuința este destul de greu de intreținut, mai ales daca ai animale de companie sau copiii, astfel ca poți apela la un truc rapid și eficient. Iata care sunt…

- Cozonacul nu trebuie sa lipseasca de pe masa de Paște 2023. Ți-am pregatit o rețeta simpla, cea a chefului Florin Dumitrescu de la Chefi la Cuțite. Se prepara ușor și cozonacul iese delicios. Iata pas cu pas cum se gatește.

- Nu e deloc placut atunci cand observi mucegai in chivueta insa, din fericire, de obicei, poți scapa de el intr-un mod simplu și fara a folosi produse chimice. Cum sa indepartezi eficient mucegaiul din chiuveta. Amestecul din trei ingrediente care te scapa de aceasta problema.

- Maslinii au fost cultivati din cele mai vechi timpuri si au fost folositi in alimentatie si medicina in intreaga lume. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Cu toate acestea, sigur nu…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bioenergoterapeuta Lidia Fecioru ofera mereu leacuri naturale pentru sanatatea organismului uman. Ei bine, de aceasta data, specialista a vorbit despre o planta care previne apariția cancerului și a osteoporozei. Iata ce a explicat bioenergoterapeuta despre…

- In Romania comunista, puține erau deserturile pe care gospodinele iși permiteau sa le prepare. In magazine, dulciurile erau un adevarat lux, iar prețurile nu erau tocmai ieftine. Știi care era prajitura care facea furori, pe vremea lui Ceaușescu? O poți gati rapid, nu ai nevoie de foarte multe ingrediente.…

- Manichiura este oglinda oricarei femei, iar unghiile cu gel au devenit favoritele sezonului, astfel ca multe femei nu mai obișnuiesc sa-și faca manichiura cu oja clasica și opteaza pentru astfel de model. Lampa cu ultraviolete folosita in timpul manichiurii cu gel pune in pericol sanatatea pielii.

- In Romania, e iarna cu adevarat. Daca nu ți-ai parcat mașina in garaj, cu siguranța geamurile autoturismului tau au inghețat. Știi care este amestecul care dezgheața instant parbrizul? Ai nevoie de doar doua ingrediente. Daca procedezi astfel, nu va mai fi nevoie sa pierzi timpul in frig, chinuindu-te…