The Bohemians revine cu cea de-a doua ediție la Ponton Casa Baraj in Valiug, evenimentul urmand sa se desfașoare in perioada 28-30 iulie. Dupa o prima ediție de succes la inceputul verii in Delta Dunarii, in minunatul Green Village, un nou loc spectaculos din Romania ii va primi pe iubitorii muzicii electronice intr-o atmosfera unica […] Articolul Amestec perfect de muzica și natura și o experiența de neuitat la festivalul The Bohemians a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .