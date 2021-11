Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și Romania vor coopera pentru realizarea unei centrale bazata pe mici reactoare nucleare modulare (SMR), iar planurile includ construirea a șase astfel de unitați in țara noastra, potrivit unui comunicat al Casei Albe.Romania vrea sa devina hub regional de producție și operare in domeniul…

- Talibanii au condamnat sambata atacul cu drona efectuat de catre armata americana care a ucis „doua ținte importante” din randurile gruparii teroriste ISIS-K, care a efectuat un atac terorist joi pe aeroportul din Kabul soldat cu moartea a 13 soldați americani și peste 170 de civili afgani, potrivit…

- Mobilizarea de santier pentru realizarea unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, care vor dubla capacitatea nucleara a Romaniei, va avea loc in 2024. Startul licitatiilor si al primelor lucrari pentru megainvestitia care va genera 9.000 de locuri de munca se da in toamna acestui an, informeaza Mediafax.…

- Companiile care activeaza pe piața industriei nucleare din Romania pot contribui cu pana la 40% din contractul de inginerie, procrare, construcții și punere in funcțiune a unitaților 3 și 4 de la centrala atomoelectrica de la Cernavoda, susține Lucian Rusu, președintele Forumului Atomic Roman – ROMATOM.…