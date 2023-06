Americanii nu mai tolerează Ungaria. SUA blochează vânzari de armament către Ungaria pentru că împiedică aderarea Suediei la NATO Principalul lider republican din Comisia pentru relatii externe a Senatului SUA, Jim Risch, a declarat miercuri ca blocheaza o vanzare de armament in valoare de 735 de milioane de dolari catre Ungaria, deoarece guvernul de la Budapesta nu a ratificat aderarea Suediei la NATO, informeaza Reuters."Avand in vedere promisiunile care mi-au fost facute mie si altora, anul trecut, ca acest vot va fi dat, si faptul ca suntem in luna iunie si inca nu exista acest vot, am decis ca vanzarea de noi echipamente militare americane catre Ungaria sa fie suspendata", a anuntat senatorul Jim Risch intr-un comunicat."Ungaria… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

