- Black Sea Oil and Gas (BSOG), firma controlata de gigantul american Carlyle, care a adus anul trecut in rețeaua națioanala primele gaze noi din Marea Neagra, apare cu datorii mari la stat.La data de 31 decembrie 2022, potrivit listei cu datornicii facuta publica de Agenția Naționala de Administrare…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in primele 11 luni din acest an, in termeni nominali, fata de perioada similara din 2021, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- ”Cifra de afaceri din industrie a crescut, in termeni nominali, in perioada 1.I-30.XI.2022, comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2021, pe ansamblu, cu 25,8%, datorita cresterii industriei extractive (+89,6%) si industriei prelucratoare (+23,8%)”, arata datele INS . Pe marile grupe industriale, cresteri…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a crescut in termeni nominali, cu 25,8%, in perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele Institutului National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a explicat, vineri, ca toate societatile care se incadreaza in OUG 186 vor fi verificate „la sange”, iar daca vor refuza sa plateasca, vor fi executate silit. Primele verificari, anunta Lucian Heius, vineri seara, la Antena 3, vor viza cifra de afaceri.„ANAF va verifica la…

- Comisia Europeana a informat, luni, grupul Meta, firma mama a retelei Facebook, cu privire la opinia sa preliminara, potrivit careia societatea a incalcat normele antitrust ale UE prin denaturarea concurentei pe pietele de anunturi publicitare clasificate online, informeaza un comunicat de presa al…

- ”Cifra de afaceri din industrie, in perioada 1.I-31.X.2022, comparativ cu perioada 1.I-31.X.2021, a crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 26,8%, datorita cresterii industriei extractive (+103,4%) si industriei prelucratoare (+24,6%). Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…

- In luna octombrie 2022 volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut fata de luna septembrie 2022, ca serie bruta cu 1,4%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 0,5%, potrivit…