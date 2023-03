Stiri pe aceeasi tema

- Americanii au trimis vineri in Marea Neagra o noua drona de spionaj care a zburat in largul coastelor peninsulei Crimeea și pana aproape de stațiunea Soci aflata pe litoralul rusesc din regiunea Krasnodar, in nordul Caucazului. Drona, decolata de la o baza din Italia, este model Global Hawk - diferita…

- Statele Unite au trimis in Marea Neagra o drona de recunoaștere RQ-4 Global Hawk cu indicativul FORTE10, informeaza RBC-Ucraina citand datele Flightradar24 .Potrivit datelor de pe harta, drona a facut cerc in spațiul aerian al Romaniei timp de cateva ore, apoi a zburat in direcția Crimeei. Fii…

- Echipaje ale Fortelor Navale ruse au recuperat mici fragmente ale dronei militare americane care s-a prabusit in Marea Neagra, afirma un oficial de la Washington, sub protectia anonimatului, potrivit postului de televiziune CNN, informeaza Mediafax.Conform oficialului citat, echipele de interventie…

- Drona MQ-9 Reaper este folosita de SUA atat pentru supraveghere, dar și pentru atac. Presa internaționala spune ca aceasta drona americana doborata de ruși in Marea Neagra ar fi decolat din Romania. „In privința decolarii avem doua surse confidentiale, dar oficiale. Una dintre acestea spune ca drona…

- Coliziunea dintre un avion rusesc și o drona americana, care a dus la prabușirea aeronavei fara pilot in Marea Neagra, pare a fi cea mai importanta confruntare recunoscuta public dintre Washington și Moscova, de la debutul invaziei Rusiei in Ucraina in urma cu mai bine de un an, scriu CNN, The Guardian…

- Un inalt oficial militar american a declarat ca drona americana a decolat de la baza sa din Romania, marți dimineața, pentru o misiune de recunoaștere programata in mod regulat, care dureaza de obicei intre noua și zece ore, relateaza New York Times.Libertatea a solicitat un punct de vedere Ministerului…

- O drona Reaper de fabricație americana a fost doborata astazi deasupra Marii Negre de un avion rusesc SU-27. Un avion militar rusesc a intrat in coliziune cu o drona occidentala deasupra Marii Negre, iar drona a fost doborata, afirma surse militare citate de presa internationala. Conform unor surse…

- Doua avioane de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27) au lovit marti un avion american fara pilot (drona) de tip Reaper deasupra Marii Negre, o zona foarte supravegheata de NATO de la inceputul Razboiului rus in Ucraina. Drona a cazut in apele marii. Deși asemenea aparate de zbor sunt staționate și in Romania,…