Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cifrelor ONU, 9.444 de civili au murit, intre care 500 de copii, si 16.940 au fost raniti de la inceputul invaziei ruse, in februarie 2022.Numar socant de civili ucisi de la inceperea conflictului din Ucraina. Aproape 10.000 de civili au fost ucisi de la inceputul razboiului din Ucraina, a…

- Generalul Serghei Surovikin, comandantul adjunct al operatiunilor militare ale Rusiei in Ucraina, stia dinainte ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, planuia o rebeliune impotriva oficialilor din domeniul apararii de la Moscova, relateaza The New York Times.

- Plecarea s-a facut din Rusia, iar destinația este Washington, potrivit Realitatea PLUS.Zborul interceptat este facut cu o aeronova a flotei ruse.Nu se știe cine se afla la bord.Intre timp, potrivit ultimelro informații, aeronava a disparut de pe radar. Americanii au infirmat orice legatura cu puciul…

- Plecarea s-a facut din Rusia, iar destinația este Washington, potrivit Realitatea PLUS.Zborul interceptat este facut cu o aeronova a flotei ruse.Nu se știe cine se afla la bord.Intre timp, potrivit ultimelro informații, aeronava a disparut de pe radar. Americanii au infirmat orice legatura cu puciul…

- Ucraina a repatriat din Ungaria 3 soldati dintr-un grup de 11 soldati ucraineni de etnie maghiara luati prizonieri de razboi de Rusia si pe care aceasta i-a transferat Budapestei, provocand iritarea Kievului, relateaza marti agentia Reuters.

- Procurorul general ucrainean Andri Kostin a anunțat pe 31 mai ca Ucraina investigheaza peste 2.900 de infracțiuni impotriva copiilor comise de forțele ruse. Kostin a declarat ca Ucraina a inregistrat 19.400 de cazuri de deportari ilegale de copii, menționand ca cifra este probabil mult mai mare.

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat pe contul sau de Telegram ca 20.000 dintre luptatorii sai au fost ucisi in batalia pentru orasul ucrainean Bahmut, relateaza ziarul britanic The Guardian. In acelasi mesaj, Evgeni Prigojin a avertizat ca Rusia s-ar putea confrunta cu…

- Americanii au dat unda verde statelor care vor sa trimita avioane F-16 Kievului, Danemarca si Portugalia s-au anuntat dispuse sa antreneze piloti ucraineni pentru aceste aeronave. Nu se stie inca cine va si dona aparatele de zbor. Doar ca Moscova a reactionat deja amenintand Occidentul cu riscuri uriașe.…