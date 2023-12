Americanii au descoperit virtuțile țuicii de prune Cercetatorii americani au descoperit, de curand, țuica de prune romaneasca. Și cate virtuți terapeutice nu are ea?! Batranii noștri le știau de mult, cercetatorii americani le-au confirmat acum. O friptura grasa de porc? Merge o țuica de prune. O slaninuța de porc afumata, da-i cu ceapa, da-i cu o țuica de prune! La noi așa e tradiția, preparatele grele din carne de porc se sting cu un paharel de țuica. Dar acest obicei nu este chiar așa in van, se pare ca țuica are efect asupra digestiei si a metabolizari grasimilor. Cercetatorii americani au descoperit o enzima in țuica de prune care reduce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

