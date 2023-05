Seful grupului paramilitar rus Wagner Evgheni Prigojin a anuntat moartea unui voluntar american angajat in lupta alaturi de trupele Kievului, in estul Ucrainei, relateaza AFP. Intr-o inregistrare video distribuita de catre bloggeri militari rusi, Evgheni Prigojin arata marti cadavrul unui militar despre care afirma ca este american, in ruinele unei cladiri. In aceasta scurta inregistrare […] The post American mort pe front, in Ucraina. Prigojin: „El a venit sa se intalneasca cu noi. Il ducem in SUA” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .