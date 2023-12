Economia americana a ramas remarcabil de puternica, dar prețurile sunt mai mari decat au fost vreodata, spun unii utilizatori ai platformelor sociale, chiar și in comparație cu Marea Depresiune. Una dintre cele mai recente tendințe de pe TikTok, denumita „depresia tacuta”, urmarește sa explice cum cheltuielile cheie, cum ar fi locuința, transportul și mancarea, reprezinta […] The post America, in „depresie tacuta”? Tik Tok vs economiști first appeared on Ziarul National .