- Președintele Vladimir Putin a avertizat, miercuri, Occidentul ca Rusia este tehnic pregatita pentru un razboi nuclear și ca daca Statele Unite ar trimite trupe in Ucraina, aceasta mișcare ar fi considerata o escaladare semnificativa a razboiului.

- Medicii din Statele Unite au folosit o terapie genetica revolutionala pentru a aduce simtul auzului unui baiat marocan complet surd, relateaza Rador Radio Romania.Aissam Dam, care are 11 ani, prezinta o anormalitate rara la nivelul unei singure gene, care impiedicau firele minuscule de par din urechea…

- Anul 2024 se profileaza a fi nu doar un interval temporal extins, ci și un capitol definitoriu pentru harta geopolitica mondiala. In centrul atenției se afla Statele Unite, unde alegerile devin epicentrele unei schimbari politice iminente. In același timp, teatrele de razboi din Ucraina și Orientul…

- Dan Negru este de cateva zile in Statele Unite, iar acolo a intampinat diverse situații, pe care le-a impartașit cu urmaritorii lui de pe Instagram. „Știu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj, credea Creanga. Așa am pațit și eu zilele astea. Toata lumea in Romania se pricepe la mașini…

- Consiliul de Securitate al ONU a cerut o pauza umanitara „urgenta și prelungita” in Gaza pentru a permite intrarea mai multor ajutoare in enclava. Statele Unite vor ca Israelul sa treaca de la loviturile aeriene la operațiuni care vizeaza mai precis liderii Hamas. Dar, in ultimele zile, premierul Benjamin…

- Vladimir Putin ataca din nou Ucraina și Occidentul: 'Nu vom renunța la ceea ce este al nostru. Asta ar trebui sa ințeleaga toata lumea!'Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este pregatita sa negocieze „problema ucraineana”, dar o va face pe baza intereselor Rusiei."Și in Ucraina,…

- Finlanda a semnat luni un acord pentru a-si consolida cooperarea militara cu Statele Unite, la o zi dupa un avertisment al lui Vladimir Putin care anunta o intarire militara rusa ca raspuns la intrarea tarii scandinave in NATO, scrie AFP.

- Un val misterios de pneumonii atipice a luat cu asalt spitalele din China, iar tot mai multe cazuri apar și in Europa și in Statele Unite. Bacteria care le provoaca, mycomplasma pneumoniae, este prezenta și in țara noastra, insa deocamdata nu avem de a face cu un numar mare de cazuri, spun medicii.