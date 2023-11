Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 9 a emisiunii America Express sezonul 8, concurenții au pornit spre cea de-a doua imunitate din al doilea stage. Pe drum, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost impresionați de o fetița și au facut pentru ea un gest neașteptat.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda a apelat la un gest neașteptat și copleșitor pentru Romica Țociu in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Aurului. In plus, Ada Galeș a facut o confesiune dureroasa despre mama ei.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o pedeapsa de la Irina Fodor in etapa 2 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, dupa ce au fost salvați de la eliminare de soarele verde in ediția trecuta.

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan formeaza una dintre echipele din sezonul 6 America Express. Cei doi au acasa cei mai mari susținatori, in persoana parinților lor. Iata cum arata mama concurentului de pe Drumul Soarelui.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la un pas sa fie eliminați de la America Expres, in editia de aseara, de la Antena 1. Cei doi au ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii.Trei echipe s-au intrecut la cursa pentru ultima șansa…

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…

- Cleopatra Stratan a fost nevoita sa iși inlocuiasca soțul la una dintre misiunile primite in cursa pentru ultima șansa, in ediția 5 a emisiunii America Express sezonul 6, din 25 octombrie 2023.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut echipa la America Express și, de curand, au vorbit despre momentele mai dificile. Cei doi au marturisit ca au fost surprinși sa vada care este stilul de viața al localnicilor, dar de departe, cel mai greu a fost sa faca fața presiunii zilnice.