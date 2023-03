America Express a adus noi surprize pentru concurenții ramasi in cursa de pe Drumul Aurului, in editia de luni, 6 martie 2023, difuzata pe Antena 1 si AntenaPLAY. In drumul spre imunitate, echipele au primit o misiune dificila, dar plina de culoare. Iar Catalin Bordea și Nelu Cortea au luat o decizie extrem de importanta.