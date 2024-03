Xabi Alonso nu va pleca de la Leverkusen. Anunțul a fost facut de Fernado Carro, directorul general al lui Bayer Leverkusen. Vestea vine in contextul in care s-a speculat faptul ca tehnicianul il va inlocui la Liverpool pe Jurgen Klopp. Xabi are contract cu Leverkusen pana in 2026 și este aproape de o performanța istorica in acest sezon. ...