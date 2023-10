Stiri pe aceeasi tema

- Camerele de filmat au surprins ce reacție au avut Iuliana Pepene și Sonia Simionov atunci cand au aflat ca Alexia și Aris Eram au caștigat imunitatea mica, din al doilea stage de pe Drumul Soarelui, in ediția 9 a emisiunii America Express sezonul 6.

- Echipa formata din Alexia și Aris Eram au caștigat imunitatea mica. Cei doi nu vor fi nominalizați la cursa pentru ultima șansa, astfel ca sunt salvați. Totodata, vor avea cazarea asigurata la hotel, unde se vor intalni cu Iuliana Pepene și Sonia Simionov.

- Sonia Simionov și Iuliana Pepene la America Express au caștigat prima imunitate din etapa a doua a competiției, intr-o ediție care s-a impus ca lider de audiența pe toate segmentele de public.

- Pentru cele trei echipe care s-au calificat in jocul pentru amuleta, ziua a inceput in forța. Alexia și Aris Eram, Ionuț Rusu și George Tanase și Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost concurenții care au reușit sa ajunga primii la Irina Fodor și sa se califice astfel pentru acest joc, in episodul…

- Alexia Eram și Aris au opriți de poliție la „America Express”, sezonul 6. Oamenii legii din Columbia i-au verificat pe concurenți, dar și echipele de filmare care ii insoțea. Ieri seara, Iuliana Pepene și Sonia Simionov au obținut victoria la jocul de amuleta și Joker, in care s-au intrecut cu Iulia…

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Romica și Catalin Țociu, Iulia Albu și Mike s-au intrecut pentru o amuleta puternica și un Joker in ediția 6 din sezonul 6 America Express, insa o singura echipa a reușit sa caștige miza cea mare.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Misiunea a fost, fara indoiala, una dintre cele mai grele provocari, implicand munca in condiții extreme care au testat la maximum limitele concurenților. Murdari și epuizați, mulți dintre ei au fost copleșiți de dezamagire…

- In episodul 9 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui frații Alexia și Aris Eram au vorbit despre dificultațile din cel mai dur reality-show din Romania, dar și despre relația lor.