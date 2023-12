Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza la America Express! Anamaria Prodan ii insoțește pe Romica și Catalin Țociu in ediția din aceasta seara, cea cu numarul șapte de pe Drumul Soarelui. Impresara va fi „handicapul” lor, dupa ce cei doi concurenți au fost salvați de la eliminare de soarele verde. Iata cateva imagini cu vedeta in…

- In aceasta seara, de la ora 21:00, pe Antena 1, incepe etapa a șaptea pe Drumul Soarelui, la America Express, cu o surpriza de proporții: Anamaria Prodan intra in competiție alaturi de Romica și Catalin Țociu, in rolul „handicapului” primit de ei dupa ce au fost salvați de soarele verde.

- Ediția de vineri, 1 Decembrie 2023, a adus o cursa pentru ultima șansa cu totul speciala. La final, toți concurenții implicați au așteptat cu sufletul la gura verdictul. Catalin și Romica Țociu au scapat de eliminare la America Express. Au terminat ultimii la ultima șansa, dar au fost salvați de ‘soare’.…

- In ediția 20 din 18 noiembrie 2023, echipele de la America Express au ajuns in jungla amazoniana, unde au avut parte de o experienta inedita. Dupa o cursa nebuna care le-a pus la incercare calmul și un joc de amuleta inedit, Irina Fodor a venit și cu o veste buna pentru toate echipele. Nimeni nu a fost…

- Catalin și Romica Țociu s-au bucurat de cazare oferita un locuința unei familii din Ecuador. Cei doi au fost impresionați de ceea ce au descoperit la gazda lor, iar peisajul a fost asemanat cu secvențele din filme.

- In ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6, difuzata pe 14 noiembrie 2023, echipele care au ratat calificarea la jocul de amuleta au fost nevoite sa iși gaseasca un loc de cazare. Catalin și Romica Țociu au facut o descoperire neașteptata in casa in care au ajuns.

- Vremurile in care Irinel Columbeanu invartea banii și domnișoarele roiau in jurul lui. La aproape o luna de cand a decis ca este mai bine sa se mute la azil, fostul afacerist spera ca persoanele apropiate, care i-au fost mai demult prieteni, sa il ajute. Anamaria Prodan crede ca relațiile i-au distrus…