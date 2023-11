Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a avut o reacție nervoasa in ediția 25 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 27 noiembrie 2023. Designerul vestimentar nu și-a mai putut stapani nervii și a țipat la niște copii.

- Tensiunile cresc de la o ediție la alta, iar presiunea iși spune cuvantul chiar și in echipele bine sudate. In ediția din aceasta seara, in timpul jocului de amuleta, Alexia Eram a izbucnit in lacrimi. Ce a suparat-o atat de tare pe concurenta.

- America Express, sezonul 6. In editia de sambata, 18 noiembrie 2023, Iulia Albu, faimoasa pentru dragostea sa pentru pasarile de curte – in special gaini – a ajuns la o ferma de cocoși de lupta. Concurenta i-a surprins pe colegii sai aflati pe Drumul Soarelui, la America Express, sezonul 6, ediția 20.…

- Tensiuni in cursa pentru ultima șansa, in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 19 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 15 noiembrie 2023. Ada Galeș a fost scoasa din sarite. Ce a enervat-o la culme pe concurenta.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 16 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 12 noiembrie 2023, Alexia Eram și-a ieșit din minți. In timp ce se afla in mașina unui localnic, concurenta nu s-a putut stapani și a avut o reacție nervoasa.

- Iulia Albu traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mike Iacob, insa puțini știu cine a fost primul barbat din viața concurentei de la America Express - Drumul Soarelui. Designerul vestimentar a vorbit despre cel care a cucerit in urma cu mai bine de 19 ani.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- Iulia Albu a transmis un mesaj neașteptat in mediul online, dupa ce a fost salvata de la eliminare in al doilea stage din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui. Concurenta și Mike au fost la un pas sa plece acasa din Columbia, insa soarele a fost verde.