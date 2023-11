Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, de la ora 20:30, careul echipelor de la „America Express” va aduce multa tensiune și cateva surprize. In ediția reality show-ului de luni seara, dupa un joc de amuleta caștigat de Iulia Albu și Mike, echipele au pornit in cursa pentru cea de-a doua imunitate. Intrecerea i-a purtat…

- Trei echipe se vor intrece in ediția 19 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 15 noiembrie 2023, pentru a ramane in competiție. Iata cine sunt concurenții care au intrat la cursa pentru ultima șansa, dar și ce a facut-o pe Ada Galeș sa rabufneasca.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Ce echipe intra in cursa pentru ultima șansa. Votul s-a dat cu carțile pe fața, insa o alegere complet neprevazuta a destabilizat totul.

- Competiția America Express devine tot mai solicitanta pentru cele noua echipe. In ediția din aceasta dimineața, concurenții așteptat mesajul de la Irina Fodor pentru a incepe misiunea, insa, nu k-au ințeles deoarece era scris in limba vorbita de tribul indigen din Columbia.

- Rasturnare de situație in ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. In momentul in care Irina Fodor a anunțat cine sunt cele trei echipe care intra in cursa pentru ultima șansa, ceilalți concurenți au ramas surprinși.

- Iulia Albu și Mike au concurat la cursa pentru ultima șansa in ediția din 25 octombrie 2023. Concurenții și-au demonstrat abilitațile, reușind sa iasa pe locul al doilea, dupa Alexia și Aris Eram. Ce mesaj a postat vedeta in urma intamplarilor din seara precedenta.

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…

- Moment important pentru concurenții de la Chefi la cuțite. In ediția din aceasta seara, au primit prima proba de bootcamp, iar tema deși pare simpla, i-a pus in dificultate pe cei mai mulți, cu gandul ca poate vor merge mai departe.