Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 21 din 19 noiembrie 2023. Romica Țociu și fiul sau, Catalin Țociu s-au luptat in jungla amazoniana cu noroiul și umezeala. De ce au fost intorși din drum.

- Catalin Țociu a transmis un mesaj emoționant pentru Romica Țociu, dupa ce au caștigat imunitatea la America Express, pe Drumul Soarelui. Acesta ii este recunoscator tatalui sau pentru aventura in care au pornit impreuna. Iata ce postare a facut baiatul celebrului actor pe rețelele de socializare!

- In ediția 16 a emisiunii America Express sezonul 6, concurenții au trecut printr-o proba pentru a se stabili ordinea plecarii in cursa. A fost momentul in care Alexia Eram a recurs la o strategie neașteptata.

- "Și ce daca viața nu e roz și toate lucrurile merg pe dos?", sunt versurile din noua piesa a lui Mario Fresh care i se potrivesc de minune cu situația neplacuta pe care a intampinat-o in timpul concertului. Artistul s-a impiedicat cand a urcat pe scena și a avut parte de o accidentare. Iata cum a fost…

- Ada Galeș a trecut prin momente dificile la America Express. In timpul unei probe, actrița s-a accidentat și a avut nevoie de intervenția medicului pentru control. Ceilalți colegi s-au speriat și panicat vazand ceea ce se intampla.

- Dorian Popa, prins de polițiști drogat la volan, a fost un propovaduitor neobosit, in ultimii ani, impotriva consumului de droguri. Invitat regulat la fosta scoala a fiica-mii, ICHB, le vorbea tinerilor despre viata lui implinita profesional si fara de pacat, scrie pe Facebook Alunita Voiculescu. o…

- Competiția America Express nu este deloc una ușoara, fapt recunoscut de toți ce au avut șansa sa participe. Romica Tociu susține ca este uimit de ce a putut sa faca in cadrul celebrei emisiuni. Concurentului nu i-a venit sa creada.

- Partenera Prințului William, moștenitor al tronului britanic, a vizitat inchisoarea HMP High Down din Surrey, Anglia. Kate Middleton a fost surprinsa accidentata la o mana. Prin intermediul unui purtator de cuvant al Palatului Kensington, a explicat ce s-a intamplat și cat de grava este rana. Foto Kate…