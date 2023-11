Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții au trait momente de coșmar, in toiul nopții, chiar in ediția 17 din sezonul 6 America Express. Iuliana Pepene și Sonia Simionov au invațat o lecție uriașa care le-a adus lacrimi pe fața, pe Drumul Soarelui.

- In ediția din aceasta seara de la America Express -Drumul Soarelui, Sonia Simionov a facut dezvaluiri emoționante despre copilaria ei, dar și despre parinți. Jurnalista a marturisit cu lacrimi in ochi cu ce se ocupa parinții ei in prezent, dar și cum au reușit sa-și faca o cariera de succes.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Presiunea și-a spus cuvantul pentru echipe. Ionuț Rusu și George Tanase au gasit rapid mașina, dar haosul s-a dezlanțuit apoi, iar Sonia Simionov și Iuliana Pepene și-au aruncat reproșuri aspre in cursa pentru ultima șansa.

- Camerele de filmat au surprins ce reacție au avut Iuliana Pepene și Sonia Simionov atunci cand au aflat ca Alexia și Aris Eram au caștigat imunitatea mica, din al doilea stage de pe Drumul Soarelui, in ediția 9 a emisiunii America Express sezonul 6.

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Romica și Catalin Țociu, Iulia Albu și Mike s-au intrecut pentru o amuleta puternica și un Joker in ediția 6 din sezonul 6 America Express, insa o singura echipa a reușit sa caștige miza cea mare.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Concurenții au ajuns in Comuna 13, considerata candva cea mai periculoasa zona din lume, fiind casa neclintitului Pablo Escobar. Aici, in capitala criminalitații din urma cu trei decenii, echipele aveau sa descopere povești…

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov formeaza una dintre echipele de la America Express: Drumul Soarelui, sezon 6. Ce varsta au concurentele, cu ce se ocupa, ce le pasioneaza și alte detalii aflați in randurile de mai jos.

- Iuliana Pepene a fost filmata cu lacrimi pe fața in cursa din America Express - Drumul Soarelui. In episodul 6 din Jurnal de calatorie, prezentatoarea de la Observator și Sonia Simionov au vorbit despre cea mai neașteptata experiența prin care au trecut.