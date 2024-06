Cât de mult pot crește prețurile la gaze din cauza unei fisuri la o conductă norvegiană Prețul gazelor de pe piețele europene a crescut la cel mai mare nivel din luna decembrie pana acum, ajungand luni la circa 38 euro/MWh. Pe parcursul zilei de marți, prețurile s-au mai calmat și au revenit la nivelul de 34 euro/MWh, pe platforma TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc cotațiile de referinta in Europa. Bursa din Romania a reacționat cu intarziere, in condițiile in care luni, pe piața spot, gazele erau tranzacționate cu 34 euro/MWh, iar marți cu 39 euro / MWh. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

