MAE: Nu se vor organiza secții de vot în unele state MAE a anunțat Ministerul Afacerilor Externe anunța ca nu se vor organiza secții de votare in unele state și orașe din strainatate, din motive obiective. In cadrul unei conferințe de presa, reprezentantul MAE , Iulian Ivan, a dat ca exemple Afganistan, Mali, Odesa și altele. „Din motive obiective, nu se vor organiza secții de votare in urmatoarele state și orașe: Afganistan, pentru ca militarii romani au fost restrași din teatrele de operațiuni, Mali, pentru ca nu mai avem militari in acest stat, Odesa, unde activitatea Consulatului este suspendata temporar. In Sudan, activitatea misiunii a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

